إعادة فتح المعبر الحدودي بين قطر والسعودية بعد ثلاث سنوات ونصف من الإغلاق

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صورة في التاسع من كانون الثاني/يناير 2021 تظهر سيارة تعبر الجانب القطري من معبر أبو سمرة الى السعودية بعد إعادة فتحه.

بعد أزمة استمرت ثلاث سنوات ونصف بين دول الخليج، أعادت قطر والسعودية صباح السبت فتح المعبر البري الحدودي بينهما. وحصلت مصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الثلاثاء في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود والإغلاق.

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بعد الإعلان عن اتفاق ينهي الأزمة الخليجية التي استمرت ثلاث سنوات ونصف، أعادت قطر والسعودية صباح السبت فتح المعبر البري الحدودي بينهما، بحسب مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية .

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قاطعت قطر في حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهامها بدعم مجموعات إسلامية تطرفة والتقارب مع إيران. وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الثلاثاء في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

وأفاد مصدر قطري "نعم، الحدود مفتوحة"، بينما أكد مصدر آخر أن معبر أبو سمرة الذي يبعد نحو 120 كيلومترا جنوب العاصمة الدوحة، استأنف عمله قرابة الساعة 7,00 ت غ.

ولم يكن سوى عدد قليل من السيارات عند النقطة الحدودية في طريقها إلى السعودية بعد الإعلان عن إعادة فتح الحدود.

ودخل عدد قليل أيضا من السعودية إلى قطر التي أعلنت عن إجراءات مشددة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد للقادمين من الجانب السعودي.

وعند اقترابه من النقطة الحدودية في سيارة الدفع الرباعي الخاصة به، أعرب القطري جابر المري عن سعادته قائلا "نحن سعداء بفتح المنافذ وعودة التقارب بيننا مرة اخرى، فلدي أقارب بالسعودية".

وأضاف المري وهو يحمل نتيجة فحص تثبت انه ليس مصابا بفيروس كورونا المستجد "أهم شيء هو لقاء الأقارب والأصدقاء. والأيام القادمة ستكون أفضل".

"فرحة كبيرة"

وأعلنت الدوحة عن إجراءات للقادمين والمغادرين عبر معبر أبو سمرة الحدودي من بينها تقديم نتيجة فحص سلبي بالإضافة للخضوع لفحص إضافي عند الحدود والحجر لمدة أسبوع واحد في فندق تحدده الحكومة.

وكانت مروحية تابعة للخدمات الصحية القطرية تنقل المعدات بين الدوحة والنقطة الحدودية، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال القطري حمد المري الذي كان في طريقه إلى المملكة، إنه ذاهب "لمدة أسبوعين" إلى السعودية من أجل "القنص (الصيد) وزيارة الأصدقاء الذين لم نرهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة".

وتابع "أكثر ما يسعدني في عودة العلاقات هو لم شمل الأصدقاء والأهل".

وأكد القطري زيد محمد المري (23 عاما) المولود من أم سعودية "أنها فرحة كبيرة، لقد اشتريت هذه السيارة الجديدة لكي أذهب وأحتفل مع أقربائي بالسعودية، واجريت فحص فيروس كورونا وأنتظر هنا على أمل السماح لنا بالعبور في أي لحظة".

وأضاف أن "الكثير من القطريين لديهم أقارب من السعودية. ولا يمكن لنا أو لأي خليجي الاستغناء عنها، فهي قلب الخليج وفيها مكة والمدينة وعزيزة على قلوبنا جميعا".

وواجه المسلمون في قطر صعوبات في أداء فريضة الحج والعمرة في مكة المكرمة في السعودية.

وتبادلت قطر والسعودية الاتهامات حول "عرقلة" الحجاج القادمين من قطر، ولم تذهب سوى أعداد قليلة إلى السعودية خلال سنوات الأزمة.

الإمارات ستعيد فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية

وكانت الإمارات أعلنت كذلك الجمعة أنها ستعيد فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام القطريين اعتبارا من السبت، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سيبدأ تفعيل الإجراءات "اعتبارا من 9 كانون الثاني/ يناير الجاري".

فرانس24/ أ ف ب

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