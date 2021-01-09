الحريري يجري زيارة غير معلنة لتركيا ويلتقي أردوغان لـ"بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية"

في زيارة لافتة وغير معلنة، التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري في إسطنبول بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية، تناولت المباحثات بين الحريري وأردوغان سبل "تعزيز العلاقات الثنائية العميقة"، فضلا عن "التعاون في القضايا الإقليمية".

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قام رئيس الوزراء اللبناني المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري الجمعة بزيارة غير معلنة لتركيا التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في توقيت يشهد فيه لبنان أزمات عدة ومراوحة على صعيد تشكيل حكومة جديدة.

ومن جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن الاجتماع "المغلق" عقد في مقر إقامة أردوغان في إسطنبول.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن البيان الرئاسي، تناولت الزيارة "تعزيز العلاقات الثنائية العميقة"، كما تطرق إلى "سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، فضلا عن سبل التعاون في القضايا الإقليمية".

وأعلن مكتب الحريري أن الأخير بحث مع الرئيس التركي "سبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وسعد الحريري هو نجل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في العام 2005، وكلّف تشكيل الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر، بعد مرور نحو عام على تنحيه تحت وطأة انتفاضة شعبية غير مسبوقة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كوفيد-19 وتداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع مئتي قتيل ودمّر أجزاء من العاصمة في الرابع من آب/أغسطس.

وتزايد حضور تركيا في المنطقة في عهد أردوغان الذي يتصارع على النفوذ مع دول منافسة بينها فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار لبنان عقب الانفجار في آب/أغسطس وفي أيلول/سبتمبر، للدفع باتجاه إجراء إصلاحات على شتى الصعد.

وعقب الزيارة الأولى لماكرون، اتهمه أردوغان بأنه يسعى مع غيره إلى "إنعاش الفكر الاستعماري مجددا" في لبنان.

والجمعة جاء في بيان الرئاسة التركية أن الرئيس التركي جدد التأكيد على استمرار تركيا في "السعي من أجل وحدة الشعب اللبناني الصديق والشقيق".

فرانس24/ أ ف ب

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