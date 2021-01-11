إسرائيل: نتانياهو يعطي الضوء الأخضر لبناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية

قال بيان لرئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مشيدة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر غير شرعية من معظم مكونات المجتمع الدولي. وجاء هذا القرار قبل عشرة أيام من مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض. وكان خلفه جو بايدن أعلن أن إدارته ستعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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أعلنت إسرائيل أنها ستقوم ببناء 800 وحدة سكنية جديدة بأمر من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في مستوطنات مشيدة فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا القرار قبل أقل من 10 أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة في واشنطن خلفا لدونالد ترامب، الذي شهدت ولايته إطلاق خطة سلام عارضتها السلطة الفسلطينية بشدّة.

وقال مكتبه في بيان باللغة العربية: "أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة" في إشارة إلى الاسم التوراتي للضفة الغربية، مضيفا "من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا وتال ميناشيه حيث سكنت إستير هورغن".

وهورغن التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وجدت مقتولة ليل 21 كانون الأول/ديسمبر بالقرب من تلك المستوطنة غرب مدينة جنين في شمال الأراضي الفلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي وقتها إنه اعتقل فلسطينيا بتهمة قتلها.

ولفت البيان إلى "بناء ما يزيد عن 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مينة نابلس)ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت) وذلك كجزء من تنظيم" المستوطنتين.

وأكد بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتانياهو، الذي يتطلع إلى خوض انتخابات 23 آذار/مارس التشريعية المبكرة في رابع استحقاق مماثل في غضون عامين، أمر "برفع خطة لبناء حوالي 400 وحدة سكنية إضافية في كل من بيت إيل وإفياتار وشافي شومرون وشخونات هفاتيكيم والمنطقة الصناعية بركان وكرني شومرون وجفعات زئيف، إلى مجلس التخطيط الأعلى لتتم المصادقة عليها خلال جلسته المقبلة".

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، ألمح إلى أن إدارته ستعيد السياسة الأمريكية التي تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنحت إدارة ترامب دعما أمريكيا غير مسبوق لمجموعات المستوطنين، واعتبر وزير الخارجية مايك بومبيو عام 2019 بأن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.

كما أصبح بومبيو في تشرين الثاني/نوفمبر أول دبلوماسي أمريكي كبير يزور مستوطنة في الضفة الغربية احتلتها إسرائيل إبان حرب الخامس من حزيران/يونيو عام 1967.

ويوجد حاليا نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يعيشون وسط ما يقدر بنحو 2.8 مليون فلسطيني.

وتعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية من قبل معظم المجتمع الدولي.

فرانس24/ أ ف ب

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