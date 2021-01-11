اليمن: إدارة ترامب تعتزم تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" قبل 10 أيام من نهاية مهامها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان الأحد أن إدارة ترامب ستصنف الحوثيين كجماعة إرهابية، وذلك في إجراء يهدف إلى محاسبة هذه الجماعة "على أعمالهم الإرهابية" بما في ذلك "الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري". ومن شأن هذه الخطوة أن تصعب من جهود منظمات الإغاثة في هذا البلد الذي تمزقه حرب أهلية منذ 2015 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات حكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، قبل عشرة أيام من انتهاء ولايته، أن الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية، وهي خطوة تخشى جماعات الإغاثة أنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

مراسل فرانس24: الحوثيون لم يتفاجؤوا بالإعلان الأمريكي تصنيفهم جماعة إرهابية 02:13

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان في وقت متأخر الأحد إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري". وقال بومبيو إنه يعتزم أيضا وضع ثلاثة من قادة الجماعة هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين. وأضاف بومبيو بأن هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى اليمن.

وفيما تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل كبير منذ أشهر، استؤنف العنف في كانون الأول/ديسمبر في مدينة الحديدة التي تشكل نقطة الدخول الرئيسة للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين المدعومين من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شن الحوثيين هجوما سيطروا إثره على العاصمة صنعاء.

وتصاعد النزاع في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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