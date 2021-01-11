لأول مرة في تاريخ البلاد... سلطان عمان يضع "آلية لتعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته"

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في سابقة بتاريخ السلطنة، قرر سلطان عمان هيثم بن طارق "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم... ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته". وتولى السلطان هيثم الحكم في كانون الثاني/يناير 2020 إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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قرر سلطان عمان هيثم بن طارق إدخال تعديلات على آلية نقل الحكم وتعيين ولي العهد في السلطنة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. وأصدر بهذا الخصوص الإثنين مرسوما، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم.

وقال التلفزيون العماني إن المرسوم يقضي "بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة".

وتولى السلطان هيثم الحكم في كانون الثاني/يناير 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

وبحسب الدستور، يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.

ويُشترط في من يتم اختياره لولاية الحكم أن "يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين"

وتوفي السلطان قابوس الذي تولى الحكم لنحو 50 عاما، في العاشر من كانون الثاني/يناير 2020 عن عمر 79 عاما.

ولم يكن السلطان قابوس متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده. والسلطان الحالي هو أحد أبناء عمومته.

فرانس24/ أ ف ب

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