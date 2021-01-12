البحرين تطالب قطر بالإفراج عن بطلها في كمال الأجسام أوقفته الدوحة أثناء "رحلة صيد بحري"

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دعت اللجنة الأولمبية البحرينية الثلاثاء نظيرتها الدولية للتدخل لدى قطر للإفراج عن مواطنها بطل كمال الأجسام سامي الحداد. وكانت وزارة الخارجية البحرينية أعربت في بيان الأحد عن "استنكارها الشديد" لقيام خفر السواحل القطريين بإيقاف الحداد، "بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية"، مطالبة "بالإفراج الفوري عنه" إلا أن الدوحة لم تعلق على ذلك.

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طالبت البحرين الثلاثاء قطر بالإفراج عن أحد مواطنيها، وهو بطل كمال أجسام، اعتبرت المنامة أن الدوحة احتجزته بشكل غير قانوني خلال رحلة صيد. ودعت اللجنة الأولمبية البحرينية نظيرتها الدولية إلى التدخل لدى قطر، لضمان الإفراج عنه.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أعربت في بيان الأحد عن "استنكارها الشديد لقيام خفر السواحل القطريين بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية"، داعية السلطات القطرية إلى "الإفراج الفوري" عنه.

وشهدت الحدود البحرية بين البلدين حوادث متكررة في الأشهر الأخيرة منها اعتراض خفر السواحل القطريين لسفن بحرينية، حتى بعد حل الأزمة الخليجية.

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية محمّد النصف: "إن (الحداد) كان يخوض مغامرة في رحلة صيد مع أصدقائه في المياه الإقليمية البحرينية، واعتقل بشكل غير قانوني في انتهاك للمعاهدات والقوانين والعادات الدولية".

ووقع الحادث في الثامن من كانون الثاني/يناير الحالي، وبقي الاتصال مقطوعا مع الحداد مذاك الحين، بحسب النصف. ولفت النصف إلى أن هاتف الحداد "مغلق ولا يوجد اتصال على الإطلاق".

وأضاف أن "اللجنة الأولمبية البحرينية تناشد المجتمع الرياضي الدولي واللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ موقف من الاحتجاز غير القانوني (...) من أجل ضمان عودته الآمنة مع زوجته وابنه".

ورغم عملية الاعتقال التي لم تعلق عليها الدوحة بعد، دعت وزارة الخارجية البحرينية وفدا قطريا لزيارة المنامة "في أقرب وقت ممكن".

وبعد حوادث بحرية عدة، حلقت البحرين بأربع طائرات مقاتلة فوق المياه الإقليمية لقطر في 9 كانون الأول/ديسمبر، حسبما أوردت الدوحة في رسالة إلى مجلس الأمن.

لكن المنامة في رسالة إلى الأمم المتحدة نفت اختراقها للمجال الجوي القطري، متحدثة عن تدريبات روتينية في الأجواء السعودية والبحرينية.

وخلال الأيام الأولى للنزاع الخليجي في عام 2017، استولى خفر السواحل القطريون على 15 قارب صيد بحرينيا، قائلين أنها كانت تنشط بشكل غير قانوني في مياه الإمارة.

ودخلت قطر في نزاع إقليمي طويل الأمد مع البحرين حول المياه والجزر الصغيرة التي تفصل شبه الجزيرة عن الجزر الرئيسية لجارتها. وتم حل الخلاف من قبل محكمة العدل الدولية في عام 2001.

وفرضت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 حصارًا على قطر، شمل إغلاق المجال الجوي للبلاد بسبب مزاعم بأنها تدعم الجماعات الإسلامية، وهو ما نفته قطر مرارا.

واتفقت الدول الأربع على رفع الحصار عن قطر في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، بعد جهود دبلوماسية نشطة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

فرانس24/ أ ف ب

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