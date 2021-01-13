طائرات إسرائيلية تشن غارات على شرق سوريا وتسقط أكثر من عشرين قتيلا

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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر الأربعاء غارات شرق سوريا استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ما أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وقع ما لا يقل عن 23 قتيلا في غارات شنتها فجر الأربعاء طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، بينهم سبعة عسكريين سوريين و16 مقاتلا في فصائل موالية لإيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد ومقره بريطانيا إن "القصف الإسرائيلي الثاني من نوعه على سوريا خلال العام 2021 الجاري... قتل 23" شخصا "بينهم سبعة (جنود) سوريين، والبقية من الميليشيات الموالية لإيران".

فرانس24/ أ ف ب

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