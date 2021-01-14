مصر: وفاة وزير الإعلام السابق صفوت الشريف أحد أركان نظام الرئيس الراحل حسني مبارك

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توفي صفوت الشريف، أحد أركان نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الأربعاء عن 87 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية. وكان الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني المنحل، كما كان ضابطا في جهاز المخابرات العامة في ستينيات القرن الماضي.

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توفي وزير الإعلام المصري السابق صفوت الشريف، أحد أركان نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، الأربعاء عن 87 عاما بعد صراع مع المرض، بحسب ما أفادت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية .

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء-الخميس إن "صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني المنحل، توفي بعد صراع طويل مع المرض".

وكانت محكمة النقض المصرية أيدت في أيلول/سبتمبر الماضي حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات بحق الشريف في قضية كسب غير مشروع. وقد برأته محكمة النقض نهائياً في أيار/مايو 2013 من تهمة قتل متظاهرين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل".

وكان الشريف يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الذي صدر قرار بحله والذي كان الحزب الحاكم، عندما أطاحت ثورة 25 يناير 2011 بمبارك ونظامه. وكان ضابطا في جهاز المخابرات العامة في ستينيات القرن الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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