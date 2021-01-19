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فيروس كورونا: الفلسطينيون يتسلمون الثلاثاء أول دفعة من اللقاح الروسي

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جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي في 10 أيلول/سبتمبر 2020 في موسكو
جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي في 10 أيلول/سبتمبر 2020 في موسكو © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

صرح مسؤول إسرائيلي بأن السلطة الفلسطينية ستتسلم الثلاثاء أول دفعة من 5 آلاف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا. حيث سيجلب مندوب من السلطة الفلسطينية هذه الشحنة التي استوردتها وزارة الصجة الإسرائيلية والتي ستصل إلى الضفة الغربية عبر الأردن .

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ذكر مسؤول إسرائيلي أنه من المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية  الثلاثاء شحنة أولى مكونة من خمسة آلاف وحدة من اللقاح الروسي (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مندوبا عن السلطة الفلسطينية سيجلب الشحنة إلى الضفة الغربية عبر الأردن وتابع أن وزارة الصحة الإسرائيلية أقرت استيرادها.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية قد أصدرت موافقة على الاستخدام الاستثنائي للقاح "سبوتنيك في" في الأراضي الفلسطينية المتمتعة بحكم ذاتي محدود.

فرانس 24 / رويترز

 

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