قتلى وجرحى في تفجيرين انتحاريين وسط العاصمة العراقية بغداد

قالت وسائل إعلام عراقية إن تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح في سوق ببغداد، الخميس في أول هجوم من نوعه منذ سنوات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين إلى حد الآن.

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أكدت مصادر إعلامية عراقية مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 20 آخرين الخميس بعد تفجير انتحاري مزدوج نفسه بحزام ناسف في سوق مزدحمة وسط العاصمة بغداد.

وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجومين على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

وكان تفجير انتحاري وقع في المكان نفسه الذي غالبا ما يعج بالمارة في ساحة الطيران، وأوقع 31 قتيلا قبل ثلاث سنوات.

وسمع دوي الانفجار في كل أنحاء العاصمة. وأفاد صحافيون في وكالة الأنباء الفرنسية وصلوا المكان عن وجود عدد من سيارات الإسعاف.

ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن. ونفذ تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر لسنوات على أجزاء واسعة من العراق هذا الأسلوب في مناطق عدة. ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم في نهاية العام 2017 بعد معارك دامية. لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن. وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية في تلك المناطق.

وتعود الاعتداءات الأخيرة التي أوقعت عددا كبيرا من القتلى في بغداد إلى حزيران/يونيو 2019.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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