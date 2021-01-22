دمشق تعلن مقتل 4 مدنيين جراء قصف إسرائيلي في محيط محافظة حماة

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أعلنت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية تصدت صباح الجمعة "لعدوان إسرائيلي" في محيط محافظة حماة، وذلك بعدما أوردت نبأ عن دوي انفجارات بها. وفي وقت لاحق، أكدت وكالة "سانا" مقتل 4 مدنيين جراء القصف الإسرائيلي. ومن جانبه، امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

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أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية تصدت صباح الجمعة "لعدوان إسرائيلي" في محيط محافظة حماة، وذلك بعدما أوردت نبأ عن دوي انفجارات بها. وأفاد مصدر عسكري لوكالة "سانا" عن مقتل 4 مدنيين جراء القصف الإسرائيلي.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة".

وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة "سانا"عن مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان جراء قصف الإسرائيلي. وأشارت الوكالة وفقا لمصدر عسكري إلى أن "العدوان الإسرائيلي الجوي أسفر عن استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين". كما أصيب أربعة آخرين بجروح وتدمرت ثلاثة منازل في الطرف الغربي لمدينة حماة.

من جانبه، امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق. لكن في بيانات سابقة، اعتبرت إسرائيل ضرباتها في سوريا ضرورية لحماية جبهتها الشمالية من إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل نفذت مئات الضربات الجوية في سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة ما تشتبه بأنه تجمعات عسكرية إيرانية أو عمليات لنقل أسلحة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

فرانس24/رويترز

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