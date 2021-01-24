أمير الكويت يكلف رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة

أمير الكويت نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان. الكويت في 30 سبتمبر/أيلول 2020.

كلف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأحد، رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة. وستكون هذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ صباح الخالد منذ تعيينه رئيسا للوزراء للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2019.

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كلف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الأحد رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنه صدر "أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".

وستكون هذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ صباح الخالد منذ تعيينه رئيسا للوزراء للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وكان قد تقدم في 13 كانون الثاني/يناير رسميا باستقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها، وذلك عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب الأسبوع الماضي ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

ويتهم النواب رئيس الحكومة "بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور".

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

وتهز البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.

فرانس24/ أ ف ب

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