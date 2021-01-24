الإمارات تعلن فتح سفارة لها في تل أبيب

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صورة تم التقاطها في 21 يناير/ كانون الثاني 2021 تظهر ناطحات سحاب في دبي وسط ضباب من شاطئ جميرا.

بعد أكثر من أربعة أشهر على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قررت الحكومة الإماراتية الأحد المصادقة على إقامة سفارة لها في تل أبيب. وتعتبر الإمارات التي وقعت في 15 سبتمبر/ أيلول على اتفاق التطبيع أول دولة خليجية وثالث دولة عربية بعد الأردن (1994) ومصر (1979) تقوم بهذه الخطوة، وتعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيرا المغرب.

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صادقت الحكومة الإماراتية الأحد على إقامة سفارة للدولة الخليجية في تل أبيب، بعد أكثر من أربعة أشهر على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات هو الأول بين الدولة العبرية ودولة خليجية.

وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر إثر جلسة ترأسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

الحكومة الإماراتية تصادق على فتح سفارة في تل أبيب مجلس_الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ويصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل. pic.twitter.com/Fw0n9CvQW2 — UAEGov (@uaegov) January 24, 2021

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلانا نوايا لاتفاق مماثل مع البحرين تحول إلى علاقات شاملة في وقت لاحق.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

ويتطلع اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران جراء فيروس كورونا المستجد، إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

وندد الفلسطينيون باتفاقيات التطبيع التي يرون أنها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

فرانس24/ أ ف ب

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