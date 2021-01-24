العراق: مقتل 11 عنصرا من الحشد الشعبي في تكريت في هجوم نسب لتنظيم "الدولة الإسلامية"

أحمد الربيعي ا ف ب

مقاتل عراقي في الحشد الشعبي يتفقد موقعاً تعرض لهجوم من تنظيم الدولة الإسلامية في مكيشيفية شمال العاصمة بغداد في 3 أيار/مايو 2020

قُتل 11 عنصرا على الأقل من الحشد الشعبي العراقي ليل السبت في كمين شرق مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين (حوالي 150 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد)، نسبه الحشد لتنظيم "الدولة الإسلامية".

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قُتل 11 عنصرا على الأقل من الحشد الشعبي العراقي في كمين نُفذ ليل السبت بواسطة أسلحة خفيفة شرق مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين (حوالي 150 كلم شمال بغداد)، وفق ما أفاد مصدر أمني في الحشد.

ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكن كل المصادر التي اتصلت بها فرانس برس وجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال أبو علي المالكي أحد الضباط في اللواء 22 في الحشد، إن "تنظيم الدولة الإسلامية شن" الهجوم.

ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم في معاقله الكبرى نهاية 2017 بعد معارك دامية. لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

وتحظى القوات العراقية بمساندة من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تدخلت في البداية عام 2014 للمساعدة في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" عبر تأمين التدريب والمراقبة والغطاء الجوي دعما للعمليات ضد الجهاديين.

وخفض التحالف عديد قواته بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث قلصت الولايات المتحدة قواتها من 5,200 إلى 2,500. وعلى إثر ذلك، أعربت مصادر محلية وغربية عن قلقها حيال جهوزية القوات المسلحة العراقية المنهكة بفعل تفشي كوفيد-19 والنزاعات السياسية والفساد.

كما تحدثت مصادر عسكرية ومراقبون عن انقسامات سياسية في صفوف قوات الأمن المحلية، بين الوحدات التي دربتها الولايات المتحدة وأخرى تلقت دعما من إيران.

فرانس24/ أ ف ب

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