فيروس كورونا: مصر تبدأ الأحد حملة تطعيم باستخدام لقاح تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية

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تبدأ مصر الأحد حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت في تعليقات مقتضبة خلال افتتاحه مشاريع تنموية عدة في محافظة بورسعيد: "سنبدأ غدا حملة تطعيم باللقاحات للأطقم الطبية والفئات التي تعاني من أمراض مزمنة ثم الكبار في السن".

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن من المقرر أن تبدأ مصر الأحد حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية، التي تقول إنه فعال بنسبة 79 بالمئة.

وقال السيسي في تعليقات مقتضبة خلال افتتاحه مشاريع تنموية عدة في محافظة بورسعيد: "سنبدأ غدا حملة تطعيم باللقاحات للأطقم الطبية والفئات التي تعاني من أمراض مزمنة ثم الكبار في السن".

وتسلمت مصر أول دفعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية في كانون الأول/ديسمبر.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن مصر ستتسلم أيضا 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد عبر تحالف "غافي" للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح 20 بالمئة من السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

وسجلت مصر 160 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 8,850 وفاة. وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المنخفض يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.

فرانس24/ أ ف ب

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