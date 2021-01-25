كيف يعيش الشارع المصري الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير؟

صورة مركبة لميدان التحرير في القاهرة: إلى اليسار في 11 تشرين الأول/نوفمبر 2020، وإلى اليمين في 18 شباط/فبراير 2011 خلال مظاهرة احتفالا بتنحي الرئيس حسني مبارك.

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