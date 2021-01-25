كيف يعيش الشارع المصري الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير؟
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في مداخلة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة المصرية، أكد تامر عز الدين، مراسل فرانس24 في القاهرة، أن المصريين منقسمون إزاء مكاسب هذه الثورة. فمنهم من يرى بأنها لم تنجح بعد ولم تحقق المطالب التي عبر عنها الشعب المصري أنذاك. ومن يرى بأن الثورة انتهت تماما وأن مصر تعيش حاليا وضعا جديدا ينبغي التعامل والتأقلم معه. من جهته، استغل الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الحدث للقيام بزيارة إلى أكاديمية للشرطة، وصرح أن "الفوضى" التي عرفتها مصر منذ عشر سنوات لن تعود مجددا"، حسب مراسل فرانس24.