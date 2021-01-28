العراق: رئيس الوزراء يعلن مقتل قيادي بتنظيم "الدولة الإسلامية" يسمي نفسه "نائب الخليفة"

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس أن قوات الأمن العراقية قتلت أبو ياسر العيساوي القيادي في تنظيم "الدولة الإسلامية" والذي يطلق على نفسه "نائب الخليفة" ووالي العراق.

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في تغريده نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس مقتل أبو ياسر العيساوي الذي وصفه بأنه زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة بغداد وتبناه التنظيم المتطرف.

وقال الكاظمي في التغريدة "توعدنا عصابات ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه ’نائب الخليفة ووالي العراق‘ في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

ويعتبر خبراء أن العيساوي قيادي كبير في التنظيم الذي سيطر في أعوام سابقة على نحو ثلث أراضي العراق وأجزاء واسعة من سوريا قبل أن يتراجع نفوذه وينحصر في خلايا تنشط في مناطق صحراوية وجبلية.

وتأتي العملية بعد أسبوع من التفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران ببغداد الخميس الماضي، والذي أسفر عن مقتل 32 شخصا من العمال والمتسوقين وتبناه التنظيم المتطرف.

وكانت مصادر أمنية أفادت لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء بأن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تقوده واشنطن شن "خمس ضربات جوية، أدت إلى مقتل 10 جهاديين على الأقل في وادي الشاي جنوب مدينة كركوك".

وأكد مصدر أمني عراقي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية أن العيساوي "من بين القتلى".

وأوضح أن العملية نفذت بناء على معلومات لجهاز المخابرات العراقي وتنسيق العمليات المشتركة العراقية.

وكشفت مصادر استخباراتية لوكالة الأنباء الفرنسية أن القيادي في التنظيم، واسمه الكامل جبار سلمان صالح علي العيساوي، يتحدر من بلدة الكرمة التابعة لقضاء الفلوجة في محافظة الأنبار وشغل منصب والي شمال بغداد وولاية البركة في سوريا بمنصب "أمير جيش عمر".

ومنذ الهجوم المزدوج الدامي في بغداد، صارت السلطات العراقية تحت ضغوط شعبية تطالب بمطاردة الجهاديين وتنفيذ حكم الإعدام على آلاف السجناء في السجون العراقية.

فرانس24/ أ ف ب

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