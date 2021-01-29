إدارة بايدن تعين مساعد أوباما السابق روبرت مالي مبعوثا خاصا إلى إيران

© أ ف ب/ أرشيف

روبرت مالي المستشار السابق للرئيس االأمريكي السابق باراك أوباما في صورة التقطت خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية واشنطن في 7 أيار/مايو 2018.

صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الخميس بأن إدارة الرئيس جو بايدن رشحت روبرت مالي، مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما، ليكون مبعوثا خاصا بالشأن الإيراني. وتعطي هذه الخطوة الدبلوماسي المحنك دورا قياديا في واحدة من أهم وأصعب تحديات السياسة الخارجية التي تواجه الإدارة الأمريكية الجديدة.

إعلان اقرأ المزيد

رشحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن روبرت مالي، مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما، ليكون مبعوثا خاصا بالشأن الإيراني، وفق تصريح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الخميس.

وكان مالي عضوا رئيسيا في فريق أوباما في التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية الذي أُبرم عام 2015 وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 على الرغم من المعارضة القوية من جانب حلفاء واشنطن الأوروبيين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن "وزير الخارجية بلينكن يبني فريقا متفانيا استخلصه من بين خبراء ذوي فطنة وتنوع في الآراء. ويأتي في مقدمة ذلك الفريق روب مالي بصفته مبعوثنا الخاص بالشأن الإيراني وسيجلب إلى المنصب سجلا حافلا بنجاحات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني".

انتقادات

وأضاف "الوزير على يقين من أنه سيتمكن مع فريقه من فعل ذلك مرة أخرى"، مشيرا إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وحين ورد اسم مالي لأول مرة في تقارير إخبارية بوصفه مرشحا بارزا للمنصب، انهالت انتقادات من بعض المشرعين الجمهوريين وأعضاء جماعات مؤيدة لإسرائيل عبروا عن قلقهم من أن يبدي لينا إزاء إيران وتشددا إزاء إسرائيل.

إلا أن عددا من خبراء السياسة الخارجية هبوا للدفاع عنه وأشادوا بشخصيته التي تحظى بالاحترام وتتمتع بالحيادية.

وروبرت مالي ابن صحافي من أصل مصري، وكان مستشارا غير رسمي لحملة أوباما في عام 2008 لكنه استقال بعد أن تكشف أنه التقى ممثلين لحركة حماس الفلسطينية أثناء عمله بمجموعة الأزمات الدولية.

وانضم مالي لاحقا إلى إدارة أوباما والتي تولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس. وكان مالي مستشارا كبيرا خاصا بالشرق الأوسط.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك