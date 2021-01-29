ترحيب فلسطيني باعتزام إدارة بايدن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان حينها نائبا للرئيس السابق باراك أوباما. رام الله، 10 آذار/مارس 2010.

رحبت القيادة الفلسطينية الأربعاء باعتزام الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقه دونالد ترامب. وتجدرالإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق أنهت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأغلقت مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن وقنصليتها العامة في القدس التي كانت بمثابة سفارة مع الفلسطينيين.

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قال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الثلاثاء إن إدارة بايدن "تعتزم استعادة برامج المساعدة الأمريكية" لمساعدة الفلسطينيين و"اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة السابقة".

وقال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح لوكالة الأنباء الفرنسية إن "إعادة فتح قنصلية القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والالتزام بحل الدولتين هي بادرات إيجابية نرحب بها".

وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس الكيان المعترف به دوليا ممثلا للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.

وأنهت إدارة ترامب تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأغلقت مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن وقنصليتها العامة في القدس التي كانت بمثابة سفارة مع الفلسطينيين.

كما كثفت دعمها لإسرائيل معترفة بالقدس بشطريها عاصمة لها، واعتبرت أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.

ومنذ عودة بنيامين نتانياهو إلى السلطة في إسرائيل في عام 2009، ارتفع عدد سكان هذه المستوطنات بنسبة 50% وزادت السلطات الإسرائيلية الإعلانات عن مشاريع جديدة خلال رئاسة دونالد ترامب.

"بطاقة حمراء"

وقال الرجوب متحدثا من رام الله مقر السلطة الفلسطينية، "نأمل أن تلوح الإدارة (الأمريكية) الجديدة ببطاقة حمراء في وجه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والتوسعية (...) التي تقوض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

يعيش أكثر من 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها 2,8 مليون فلسطيني.

ويعيش أكثر من 200 ألف إسرائيلي في مستوطنات في القدس الشرقية، الجزء الفلسطيني من المدينة الذي أعلنت إسرائيل ضمه بعد احتلاله في 1967. وتعتبر الأمم المتحدة جميع المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

فرانس24/ أ ف ب

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