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المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل تصل إلى مليار درهم بعد خمسة أشهر من تطبيع العلاقات

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طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية ترفع شعار السلام وهي في طريقها لأبو ظبي في 31 أغسطس/آب 2020.
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية ترفع شعار السلام وهي في طريقها لأبو ظبي في 31 أغسطس/آب 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي السبت إن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل بلغ مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. وكانت إسرائيل والإمارات اتفقتا على تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس/ آب الماضي.

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كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي السبت أن حجم المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل وصل إلى مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وقال المكتب في بيان إن قيمة التجارة "وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات... و607 مليون درهم صادرات".

واتفقت إسرائيل والإمارات في أغسطس/ آب على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

(الدولار = 3,67 درهم إماراتي)

 

فرانس24/ رويترز

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