المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل تصل إلى مليار درهم بعد خمسة أشهر من تطبيع العلاقات

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية ترفع شعار السلام وهي في طريقها لأبو ظبي في 31 أغسطس/آب 2020. © أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع 2 دقائق

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي السبت إن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل بلغ مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. وكانت إسرائيل والإمارات اتفقتا على تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس/ آب الماضي.