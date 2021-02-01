جمهورية كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتفتح سفارة لها في القدس

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أعلنت إسرائيل وجمهورية كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة الإثنين تطبيع العلاقات بين البلدين. ووقع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي ونظيره الكوسوفي ميليزا هاراديناي ستوبلا على إعلان مشترك لتطبيع العلاقات بين بريتشينا وتل أبيب عبر تطبيق زوم. وصرح غابي أشكينازي أنه وافق على "طلب كوسوفو الرسمي بفتح سفارة لكوسوفو في القدس".

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أعلنت إسرائيل وكوسوفو الإثنين، إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، بعدما اعترفت هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

ووقع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي ونظيره الكوسوفي ميليزا هاراديناي ستوبلا في مراسم أقيمت عبر تطبيق زوم، على إعلان مشترك لتطبيع العلاقات، في خطوة تعتبر خروجا على إجماع الدول الإسلامية. وقال أشكينازي إنه وافق على "طلب كوسوفو الرسمي بفتح سفارة لها في القدس".

فرانس 24 / أ ف ب

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