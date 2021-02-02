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إسرائيل: بنيامين نتنياهو يعلن عن زيارة سريعة إلى الإمارات العربية المتحدة

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بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
1 دقائق

 صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء بأنه يعتزم القيام  بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع القادم لمدة ثلاث ساعات  . كما لم يستبعد أن يزور البحرين ، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أسوة مع الإمارات أواخر العام الماضي .  

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه يعتزم القيام بزيارة مدتها ثلاث ساعات للإمارات وربما البحرين أيضا الأسبوع المقبل. وأقامت الدولتان علاقات مع إسرائيل العام الماضي.

فرانس 24/ رويترز

 

 

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