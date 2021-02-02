إسرائيل: بنيامين نتنياهو يعلن عن زيارة سريعة إلى الإمارات العربية المتحدة

بنيامين نتنياهو © أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع 1 دقائق

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء بأنه يعتزم القيام بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع القادم لمدة ثلاث ساعات . كما لم يستبعد أن يزور البحرين ، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أسوة مع الإمارات أواخر العام الماضي .