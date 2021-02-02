وزير الخارجية الإيراني يدعو الاتحاد الأوروبي للتوسط لدى واشنطن من إنقاذا للاتفاق النووي

في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني الاثنين لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، طلب ظريف من الاتحاد الأوروبي التوسط بين طهران وواشنطن من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وكانت إدارة دونالد ترامب السابقة قد انسحبت من الاتفاق وفرضت عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على إيران ما زعزع العلاقات بينها وبين الغرب. واقترح ظريف وضع آلية لعودة "متزامنة" للبلدين إلى الاتفاق النووي أو "تنسيق ما يمكن القيام به".

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دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين، في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي.ان.ان" الإخبارية الأمريكية، الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء في تصريحات ظريف أنه "يمكن أن تكون هناك آلية" إما لعودة "متزامنة" للبلدين إلى الاتفاق النووي، وإما "تنسيق ما يمكن القيام به". واقترح ظريف أن يحدّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "التدابير التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة وتلك التي يجب أن تتخذها إيران".

علي بردى مراسل فرانس24 في واشنطن 01:19

ويرمي الاتفاق الذي أبرم في فيينا بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) وبوساطة من الاتحاد الأوروبي إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة قنبلة ذرية، ويفرض قيوداً صارمة على برنامجها النووي ويحصر طابعه بالمدني والسلمي. في المقابل، رفع المجتمع الدولي كل العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية.

لكنّ الرئيس الأمريكي السابق اعتبر أنّ الاتفاق غير كاف على الصعيد النووي ولا يتصدى للبرنامج الصاروخي البالستي الإيراني وغيره من الأنشطة "المزعزعة" لإيران في الشرق الأوسط، وقرر سحب بلاده من الاتفاق في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران ثم شددها.

وتعهّد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن العودة مجددا إلى الاتفاق شرط أن تعود طهران للتقيّد التام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، والتي بدأت تتحرر منها شيئا فشيئا ردا على الموقف الأمريكي. وكانت الدبلوماسية الإيرانية تطالب الإدارة الأمريكية الجديدة باتخاذ الخطوة الأولى على هذا الصعيد، وبرفع العقوبات أولا.

فرانس24/ أ ف ب

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