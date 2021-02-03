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"مباراتا سلام" بين الإمارات وإسرائيل تتويجا لسلسلة اتفاقات رياضية في إطار تطبيع العلاقات

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صورة مركبة تجمع علمي الإمارات وإسرائيل
صورة مركبة تجمع علمي الإمارات وإسرائيل © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
3 دقائق

ستقام مباراتان وديتان لكرة القدم، بين فريقين إماراتي وإسرائيلي في مدينتي العين وحيفا، تحت عنوان "السلام". ويأتي ذلك تتويجا لسلسلة من الاتفاقات الرياضية منذ تطبيع العلاقات في منتصف أغسطس/آب المنصرم.

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تحت عنوان "السلام"، أعلن فريقا ناديي العين الإماراتي وماكابي حيفا الإسرائيلي الأربعاء إقامة مباراتين وديتين في كرة القدم في مدينتي العين وحيفا. 

   وجاء الإعلان عن المباراتين على هامش اتفاقية التعاون بين الناديين التي تم توقيعها عبر تقنية الفيديو، لتتوج سلسلة من الاتفاقات الرياضية بين البلدين منذ تطبيع علاقاتهما في منتصف أغسطس/آب.

   وأفاد محمد بن ثعلوب رئيس شركة العين للاستثمار للموقع الرسمي للنادي الإماراتي أن مذكرة التفاهم تهدف "إلى تدعيم سياسة التعاون ومد جسور التواصل بين الناديين الكبيرين في مختلف المجالات، تسويقيا وفنيا واستثماريا وتجاريا وإعلاميا ورياضيا".

   وكشف عن "موافقة الناديين على إقامة مباراتين وديتين، تحت عنوان مباراتي السلام، الأولى سيستضيفها استاد هزاع بن زايد (في العين)، على أن تكون المباراة الثانية في مدينة حيفا وسيتم تحديد موعدهما لاحقا".

   من جانبه، أكد يعقوب شاحار رئيس ماكابي حيفا "يسعدني أن أعيش هذه اللحظة المهمة في تاريخ كرتي القدم الإسرائيلية والإماراتية، والرياضة بشكل عام، أصبحت جسرا بين الثقافات والشعوب، والتواصل مع أصدقائنا الجدد في العين أروع مثال على ذلك".

   وأضاف "يسعدنا في نادي مكابي حيفا أن نمضي قدما مع نادي العين نحو تعزيز علاقتنا، ونثق تماما أننا وجدنا الشريك المناسب (العين)، وهو النادي الأكبر والأكثر جماهيرية في دولة الإمارات".

   يشار إلى أن الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي لكرة القدم وقعا في كانون الأول/ ديسمبر اتفاقية تعاون شملت إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية وأندية البلدين. فيما أعلن نادي بيتار القدس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي لكرة القدم، أن قرابة 50 بالمئة من أسهمه انتقلت للشيخ الإماراتي حمد بن خليفة ال نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

فرانس24/ أ ف ب

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