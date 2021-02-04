بايدن سينهي الدعم الأمريكي لـ"العمليات الهجومية" في اليمن والحوثيون يرحبون بالقرار

مسلحون حوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء، 6 يوليو/تموز 2020.

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء دعم بلاده للعمليات العسكرية في اليمن وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي في إدارته جاك سوليفان. من جانبهم أعلن الحوثيون ترحيبهم بالقرار واعتبروا ذلك خطوة نحو إنهاء النزاع.

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن الرئيس جو بايدن يعتزم إعلان انتهاء الدعم الأمريكي "للعمليات" العسكرية الميدانية في اليمن.

وصرح أمام الصحافيين في البيت الأبيض قبيل الخطاب الأول للرئيس الأمريكي حول السياسة الخارجية، "اليوم، سيعلن انتهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد تعهد بإنهاء دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في اليمن.

من جانبهم رحب الحوثيون في صنعاء مساء الخميس بقرار إدارة الرئيس الأمريكي، معتبرين أنها قد تكون خطوة نحو إنهاء النزاع.

وأفاد المسؤول في صفوف الحوثيين حميد عاصم "نتمنى أن يكون مقدمة لاتخاذ قرار وقف الحرب على اليمن وأن يكون مقدمة لاتخاذ موقف قوي في مجلس الأمن لصالح وقف العدوان"، مضيفا "نحن نتفاءل بذلك".

فرانس24/ أ ف ب

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