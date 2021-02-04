لبنان: العثور على الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولا بالرصاص في جنوب البلاد

عثر على الناشط اللبناني لقمان سليم "مقتولا بإطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر أمني. وكان لقمان سليم معروفا بمواقفه المنتقدة لحزب الله.

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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصدر أمني لبناني، أنه تم العثور على الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفه المنتقدة لحزب الله مقتولا بالرصاص الخميس في جنوب البلاد.

وقال المصدر: "عثر عليه مقتولا بإطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية" في جنوب لبنان. وكانت عائلة الناشط والباحث السياسي أبلغت عن اختفائه مساء الأربعاء.

فرانس24/ أ ف ب

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