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محكمة العدل الدولية ترفض دعوى قطر ضد الإمارات بالتمييز العنصري إبان الأزمة الخليجية لعدم الاختصاص

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أشخاص يمرون أمام صور مجمعة لأمير قطر تميم بن حمد بالعاصمة الدوحة.
أشخاص يمرون أمام صور مجمعة لأمير قطر تميم بن حمد بالعاصمة الدوحة. © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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رفضت محكمة العدل الدولية الخميس الدعوى المقدمة من قطر التي تتهم الإمارات بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها خلال الحصار الذي فرض على الدوحة إبان أزمة عام 2017. واعتبرت المحكمة أن المسألة "ليست من اختصاصها".

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رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة، الخميس الدعوى المقدمة من قطر التي تتهم الإمارات بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها خلال الحصار الذي فرض على الدوحة إبان أزمة عام 2017.

وقال رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف إن المحكمة "ليس من اختصاصها النظر في الطلب المقدم من قطر".

وعام 2018 أودعت الدوحة دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات متهمة إياها بممارسة "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان" بحق القطريين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الإمارات اتخذت سلسلة من الإجراءات "التي تميز ضد القطريين"، شملت "طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر".

ويذكر أن قطع العلاقات الدبلوماسية ترافق مع تدابير اقتصادية شملت إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

 

فرانس24/ أ ف ب

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