الأمم المتحدة: اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي ومقتل نائبه

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صورة التقطت بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2019 تظهر موكب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في طريقه إلى مطار صنعاء الدولي

ذكر تقرير أممي الخميس أن زعيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي تم اعتقاله قبل عدة أشهر في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في تشرين الأول/ أكتوبر. كما أدت العملية إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي. وكان المركز الأمريكي لمراقبة المواقع الجهادية "سايت" أشار إلى "تقارير غير مؤكدة" في أكتوبر/ تشرين الأول عن اعتقال باطرفي من طرف قوات الأمن اليمنية قبل أن يتم تسليمه للسعودية.

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أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الخميس أن زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي تم اعتقاله قبل أشهر عدة.

وأشار التقرير إلى أن باطرفي، الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام، اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في تشرين الأوّل/أكتوبر"، أدت أيضا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.

ويعد هذا التقرير، الصادر عن الفريق المتخصص بمراقبة الجماعات المتطرفة، أول تأكيد رسمي لاعتقال باطرفي بعد تقارير غير مؤكدة. ولم يكشف التقرير عن مكان تواجد باطرفي ولا عن تفاصيل أخرى للعملية.

لكن المركز الأمريكي لمراقبة المواقع الجهادية "سايت" أشار في تشرين الأول/أكتوبر إلى "تقارير غير مؤكدة" عن اعتقال باطرفي على أيدي قوات الأمن اليمنية قبل أن يتم تسليمه إلى السعودية.

فرانس24/ أ ف ب

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