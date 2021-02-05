الأمم المتحدة: اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي ومقتل نائبه
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ذكر تقرير أممي الخميس أن زعيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي تم اعتقاله قبل عدة أشهر في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في تشرين الأول/ أكتوبر. كما أدت العملية إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي. وكان المركز الأمريكي لمراقبة المواقع الجهادية "سايت" أشار إلى "تقارير غير مؤكدة" في أكتوبر/ تشرين الأول عن اعتقال باطرفي من طرف قوات الأمن اليمنية قبل أن يتم تسليمه للسعودية.
أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الخميس أن زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي تم اعتقاله قبل أشهر عدة.
وأشار التقرير إلى أن باطرفي، الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام، اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في تشرين الأوّل/أكتوبر"، أدت أيضا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.
ويعد هذا التقرير، الصادر عن الفريق المتخصص بمراقبة الجماعات المتطرفة، أول تأكيد رسمي لاعتقال باطرفي بعد تقارير غير مؤكدة. ولم يكشف التقرير عن مكان تواجد باطرفي ولا عن تفاصيل أخرى للعملية.
لكن المركز الأمريكي لمراقبة المواقع الجهادية "سايت" أشار في تشرين الأول/أكتوبر إلى "تقارير غير مؤكدة" عن اعتقال باطرفي على أيدي قوات الأمن اليمنية قبل أن يتم تسليمه إلى السعودية.
فرانس24/ أ ف ب
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