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فيروس كورونا: لبنان يبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق التام تدريجيا في ظل تفاقم الوضع الوبائي

الحجر الصحي في لبنان © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع 3 دقائق

يبدأ لبنان في الثامن من شهر فبراير/شباط الجاري المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات الإغلاق التام المفروضة منذ نحو ثلاثة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا. وأعلن وزيرا الصحة والداخلية في حكومة تصريف الأعمال أن تخفيف إجراءات الإغلاق ستكون تدريجية ومقسمة على عدة مراحل وأن جميع القطاعات ستفتح على أربع مراحل. وتستمر المرحلة الأولى مدة أسبوعين وفيها سيسمح لبعض المصانع ومتاجر بيع المواد الغذائية والمصارف بالعودة إلى العمل لكن لوقت محدد. ولا يزال الوضع الوبائي في البلاد مقلقا في ظل منحى تصاعدي لعدد الوفيات حيث باتت الحصيلة اليومية تتخطى خمسا وثمانين حالةَ مع تسجيل أكثر من 3000 إصابة بالفيروس.