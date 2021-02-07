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مراسل فرانس24: غريفيث يبحث الملف اليمني في زيارة غير مسبوقة لطهران قد تفتح آفاقا جديدة أمام الاتفاق النووي

صورة لمراسل فرانس24 في طهران © فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : علي منتظري 3 دقائق

وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأحد إلى طهران في زيارة لإجراء محادثات مع القادة الإيرانيين بخصوص الأوضاع في اليمن. ويقول علي منتظري مراسل فرانس24 في طهران إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن في الملف اليمني -وقف الدعم العسكري للتحالف السعودي ورفع اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب- تتوافق تماما مع الرؤية الإيرانية في هذا الملف وبالتالي قد تمثل نقاط تقارب تمهد لتوافق أكبر بخصوص الملف النووي لطهران.