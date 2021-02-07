فيديو

اليمن: الحوثيون يرحبون بقرار واشنطن رفع اسمهم من قائمة الإرهاب

مؤيدون للحوثيين في صنعاء في 20 كانون الثاني/يناير 2021. © أ ف ب/ أرشيف

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : نسرين قسنطيني 3 دقائق

رحبت السبت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الرسمي بدء إجراءات شطب الجماعة من لائحة الإرهاب. خطوة جاءت غداة إعلان جو بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن. فيما أكدت المملكة السعودية من جهتها تعاونها مع الإدارة الأمريكية الجديدة لحلحلة الأزمة في اليمن. وتقود السعودية منذ عام 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن والتي تخوض نزاعا ضد الحوثيين، وهي الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.