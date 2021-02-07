فيروس كورونا: إسرائيل تبدأ رفع إجراءات الحجر الصحي

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جنود من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية يسيرون في شوارع منتجع نتانيا المركزي لإرشاد السكان على أماكن خيام اختبار فيروس كورونا في 7 فبراير/ شباط 2021.

بدأت إسرائيل الأحد الخروج تدريجيا من الحجر الصحي الثالث الذي كانت فرضته أواخر ديسمبر/ كانون الأول لاحتواء فيروس كورونا. وفتحت المصالح التجارية غير الأساسية أبوابها، مع استمرار حملة التطعيم الطموحة التي بدأتها الدولة العبرية.

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رفعت الدولة العبرية الأحد إجراءات الحجر الصحي الشامل الذي كانت فرضته أواخر كانون الأول/ديسمبر للمرة الثاثلة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، لتعيد فتح المصالح التجارية غير الأساسية أبوابها، مع استمرار حملة التطعيم الطموحة التي بدأتها. وتمكنت صالونات الحلاقة صباح الأحد من فتح أبوابها واستقبال الزبائن.

وبدا إيلي أرواس (58 عاما) سعيدا إذ قال "لقد أخبرت زبائني بأننا عدنا إلى العمل (...) سيصلون قريبا ونأمل أن تكون هذه هي نهاية القصة".

ووصلت ساريت رؤوفين (49 عاما) إلى وسط مدينة القدس لشراء الأحذية لحضور حفل زفاف ابنها الاثنين.

وقالت رؤوفين "إعادة الفتح أمر جيد حقا، أظن أننا نستطيع فعلا رؤية نهاية الأزمة".

تلقيح أكثر من 3,4 ملايين شخص

وكانت إسرائيل بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر، حملة تطعيم طموحة ضد فيروس كورونا، وتمكنت من تلقيح أكثر من 3,4 ملايين شخص (نحوا 40 في المئة من السكان) بالجرعة الأولى من لقاح فايزر، بينما حصل مليوني شخص على الجرعتين المطلوبتين.

وتزامنت حملة التطعيم وإجراءات الإغلاق مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، إذ سجل في كانون الثاني/يناير أكثر من ألف حالة وفاة، ويعتبر هذا العدد هو الأعلى.

وأحصت الدولة العبرية التي يبلغ تعداد سكانها تسعة ملايين نسمة، أكثر من 686 ألف إصابة و5074 وفاة.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، تسجل إسرائيل في هذه الأيام حوالى 6500 إصابة، مقارنة بنحو 8 آلاف منتصف كانون الثاني/يناير.

وتتوقع السلطات انخفاضا في عدد الحالات وخصوصا حالات الاستشفاء في الأسابيع المقبلة.

ويستطيع السكان الآن التحرك بحرية من دون تقييد المسافات، كما أعلنت المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية عن إعادة فتح أبوابها على أن تقتصر مجموعات الزوار على أفراد عائلة واحدة فقط.

ووفق للقرارات الجديدة، يسمح للمطاعم البيع للطلبات الخارجية فقط، أما الفنادق فما زالت مغلقة.

وكانت الحكومة أعلنت الجمعة عدم استئناف الرحلات الجوية المتوقفة منذ 24 كانون الثاني/يناير، حتى 20 من الشهر الحالي ، بالتزامن مع إغلاق الحدود البرية أيضا.

من جهتها، قالت وزيرة النقل والمواصلات ميري ريغيف لإذاعة الجيش الأحد، إن الحكومة ستسمح للإسرائيليين العالقين خارج البلاد بالعودة في رحلات خاصة قبل 20 شباط/فبراير.

وسيجتمع مجلس الوزراء الأحد للتباحث في استمرار إجراءات الخروج من الإغلاق، لا سيما وأن التعليم بقي معلقا منذ أكثر من شهر.

فرانس24/ أ ف ب

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