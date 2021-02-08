اليمن: عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مأرب شمال البلاد

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آلية تابعة للقوات الحكومية اليمنية في قاعدة نهم العسكرية شرق صنعاء في السابع من نيسان/أبريل 2016

قالت مصادر حكومية يمنية إن عشرات القتلى سقطوا خلال اشتباكات عنيفة شنها الحوثيون الاثنين على مدينة مأرب آخر معاقل هذه الحكومة. وذكر متحدث عسكري حكومي بأن الحوثيين دفعوا بتعزيزات ضخمة إلى مأرب. وتأتي هذه المواجهات، بعد تغير في موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من النزاع في اليمن وسحبها الدعم من السعودية التي تدعم عسكريا الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن ضمن تحالف عربي تقوده الرياض.

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استأنف الحوثيون هجومهم على مدينة مأرب آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن، بحسب ما أعلن مسؤولون موالون للحكومة الاثنين.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد توقف دام لعدة أسابيع بحسب مصادر حكومية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين. وقال مصدر عسكري حكومي إن الحوثيين "دفعوا بتعزيزات كبيرة" إلى مأرب.

وقال مصدر حكومي إن "المواجهات تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن مأرب" من الجهة الغربية.

وبحسب المصدر فإن "المواجهات أسفرت عن مقتل نحو 20 جنديا من القوات الحكومية وجرح 28 آخرين" مشيرا إلى سقوط قتلى أيضا في صفوف الحوثيين.

وأضاف "صدت القوات الحكومية خمس هجمات للحوثيين من مختلف المحاور خصوصا من الجهة الغربية" في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتأتي العملية العسكرية الجديدة في مأرب في وقت تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتجاه قلب استراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن رأسا على عقب، بعدما سحبت الدعم الأمريكي للسعودية، حليفة واشنطن، بالإضافة إلى العودة عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وتأتي الاشتباكات بعد سقوط صاروخ الأحد على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة بجروح.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً والتي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وأودت الحرب الطاحنة المستمرة منذ ست سنوات في اليمن بعشرات آلاف الأشخاص وشرّدت الملايين ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

فرانس 24 / أ ف ب

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