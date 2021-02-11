السعودية: لجين الهذلول..ناشطة بارزة تخوض معركة ضد نظام "ولاية الرجل" ولدعم حقوق الإنسان

عاد اسم الناشطة السعودية لجين الهذلول، وبقوة، ليحتل المواقع المتقدمة في الأنباء العالمية مع الإعلان عن الإفراج عنها الأربعاء، بعد قضائها حوالي ثلاثة أعوام في السجون السعودية. فمن هي هذه الناشطة التي تخوض معركة غير سهلة ونادرة لأجل حقوق المرأة في مجتمع محافظ جدا؟ وتصارع منذ سنوات ضد "ولاية الرجل" على النساء في هذا البلد العربي.

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"لجين في المنزل"..."تم الإفراج عن لجين". بهذين العبارتين، الأولى بالإنكليزية والثانية بالعربية، غردت لينا الهذلول مساء الأربعاء 10 فبراير/ شباط على تويتر، لتعلن للعالم الإفراج عن شقيقتها لجين بعد أن قضت نحو ثلاث سنوات في السجون السعودية.

وسارعت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية لنقل الخبر، لأن الأمر يتعلق بأيقونة المدافعات عن حقوق المرأة خاصة وحقوق الإنسان عموما في المملكة، وهي ذات صيت دولي، مكنها من نيل جائزة حقوقية رفيعة عن جدارة واستحقاق.

Loujain is at home !!!!!!

تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

وتم توقيف لجين الهذلول، 31 عاما، في مارس 2018 في الإمارات حيث كانت تتابع دراستها. وقالت منظمات حقوقية وقتها إنها نقلت دون إرادتها إلى الرياض، حيث وُضعت قيد الإقامة الجبرية قبل أن تُنقل إلى السجن في مايو/ أيار من نفس العام. وكانت ضمن 12 من الناشطين في مجال حقوق المرأة الذين تم اعتقالهم.

وتمت إدانتها في 28 ديسمبر/ كانون الأول من السنة الماضية، بتهمة التحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، والحكم عليها بالسجن لخمس سنوات وثمانية أشهر بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، مع سنتين وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ "بشرط ألا ترتكب جريمة جديدة خلال ثلاث سنوات".

محطات في مسار نشاط لجين الهذلول

برز اسم لجين الهذلول في 2013 بعد بدء حملة للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة. واعتُقلت لأول مرة في عام 2014 أثناء محاولتها عبور الحدود بين الإمارات والسعودية على متن سيارة كانت تقودها.

وعلى خلفية هذه القضية، أمضت الهذلول 73 يوما في سجن للنساء، وهي تجربة قالت فيما بعد إنها ساعدتها على تشكيل حملتها ضد نظام ولاية الرجل في المملكة

ما الوضع القانوني للجين الهذلول؟ 02:01

وفي عام 2016، بعد أن أصبحت من أولى النساء اللائي يترشحن في الانتخابات المحلية في السعودية، كانت ضمن 14 ألف مُوّقع على التماس للملك سلمان يطالبه بإنهاء نظام ولاية الرجل.

وفي 2018 حضرت اجتماعا عاما في جنيف لإطلاع (لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة) على أوضاع حقوق المرأة في السعودية.

وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في أكتوبر/تشرين الأول، كان الثاني خلال عام 2020، احتجاجا على ظروف اعتقالها. وقالت أسرتها إنها أُجبرت على التخلي عن الإضراب عن الطعام بعد أسبوعين، لأن الحراس كانوا يوقظونها كل ساعتين.

وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حصلت الهذلول في فرنسا على "جائزة الحريّة" التي تمنحها لجنة دولية مكونة من 5500 شاب. وسلمت، في غيابها، إلى فردين من أسرتها.

صوت المرأة السعودية الرافضة لوصاية الرجل

تمثل لجين الهذلول صوت المرأة السعودية التي تتطلع لمستقبل أفضل في بلادها، تضمن فيه حقوق النساء على غرار الدول المتقدمة. وقالت ناشطة سعودية، رفضت الكشف عن هويتها، لوكالة الأنباء الفرنسية بشأنها: "إن الهذلول تمثل الناشطات النسويات المعاصرات في المملكة".

من البنتاغون، الرئيس الامريكى يرحب بالإفراج عن لجين.



شكرا جزيلًا لهذا الدعم والسند @potus



فقط احب ان اوضح صحيح انها ليست في السجن الان، لكنها ممنوعة من السفر وكذلك جميع أفراد العائلة. https://t.co/talTb2TR12 — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) February 10, 2021

وترى هذه الناشطة في لجين "الفتاة الشابة المتمردة من القصيم..."، التي "تمثل القيم العالمية (..) وتفضح (أكاذيب) الدولة". حسب تعبيرها. كما وصفتها ناشطة سعودية أخرى بأنها "شرسة وحازمة" بخصوص حقوق المرأة.

وقبل سنوات قليلة، كانت لجين الهذلول قد درست في جامعة بريتيش كولومبيا (غرب كندا) ونالت إجازة في اللغة الفرنسية عام 2014. وقال رئيس هذه الجامعة، سانتا أونو، بمناسبة الإفراج عنها، في بيان: "سنواصل تقديم دعمنا لعائلتها وأحبائها وكذلك دعم المساواة في السعودية، وهي من الأهداف التي دافعت عنها هذه الشابة الشجاعة".

"المعركة لم تنته"

نقلت وكالة رويترز عن منظمات حقوقية وعائلة الهذلول، إن "لجين تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب باستخدام الصعقات الكهربائية والإيهام بالغرق أثناء احتجازها". وتتهم الهذلول، بحسب عائلتها، المستشار الإعلامي بالديوان الملكي سعود القحطاني بأنه "هددها بالاغتصاب والقتل". لكن السلطات السعودية تنفي بشدة هذه الاتهامات

ومن جابنها، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن أسرة لجين الهذلول قالت إن السلطات عرضت في 2019 إطلاق سراحها مقابل شهادة مصورة منها تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي في السجن، مشيرة إلى أنها رفضت قبول "الصفقة".

#لجين_حره!

لكن لا يكفي إطلاق سراحها، بل يجب أيضًا إسقاط كافة التهم وإلغاء منع السفر عنها، وتحقيق العدالة لها عبر مساءلة مرتكبي التعذيب والاعتداء الجنسي بحقها.#لجين_الهذلول @LoujainHathloul نحن إلى جانبك دومًا، أيتها البطلة الشجاعة.#السعودية #حرية_التعبير #حقوق_المرأة pic.twitter.com/M1bL9KHWHn — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 11, 2021

ورغم الإفراج عن لجين، إلا أن "المعركة لم تنته" حسب تغريدة لشقيقتها لينا الهذلول. فالناشطة ممنوعة من مغادرة التراب السعودي لخمسة أعوام. وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية إطلاق سراحها "لا يكفي...بل يجب أيضا إسقاط كافة التهم عنها وإلغاء منع السفر عنها، وتحقيق العدالة لها عبر مساءلة مرتكبي التعذيب والاعتداء الجنسي بحقها".

بوعلام غبشي/ وكالات

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