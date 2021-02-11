اليمن: تواصل المعارك عند أبواب مأرب والقوات الحكومية تدفع بتعزيزات جديدة

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مؤيديون للحوثيين خلال تجمع في صنعاء في 18 كانون الثاني/يناير 2021.

تستمر المعارك عند أبواب مدينة مأرب وسط اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والحوثيين، الذين يحاولون السيطرة على المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قيادي في القوات الحكومية أن الحكومة دفعت بتعزيزات جديدة من مناطق قريبة "لإنقاذ الموقف في مأرب". وفي خضم هذه المعارك حاول الحوثيون مهاجمة السعودية بطائرتين مسيرتين، ولقيت العملية تنديدا من قبل دول غربية على رأسها الولايات المتحدة.

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تتواصل المعارك بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية الخميس عند أبواب مأرب. وقال قيادي عسكري في القوات الموالية للحكومة إن الحوثيين سيطروا على معسكر على بعد 13 كلم غربي المدينة لساعات قبل أن يجبروا على التراجع إلى أطرافه نتيجة الضربات الجوية.

وأوضح القيادي أن "معسكر كوفل هو خط الدفاع الأول عن مأرب من جهة الغرب (...) وسقوطه يقطع إمدادات القوات الحكومية عن كثير من الجبهات ويسهل تقدم الحوثيين نحو المدينة".

وذكر أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات جديدة من مناطق قريبة "لإنقاذ الموقف في مأرب"، فيما تعالت دعوات عبر مكبرات الصوت في المساجد لرفد الجبهات والتبرع بالمال لصد الحوثيين.

وشنت مقاتلات التحالف أكثر من 10 غارات جوية ضد قوات الحوثيين بعد دخولهم المعسكر، بحسب القيادي العسكري ذاته.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 15 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة و32 من الحوثيين، وفقا لمصادر عسكرية وطبية.

الحوثيون يهاجمون السعودية بطائرة مسيرة

وحاول الحوثيون مهاجمة السعودية بطائرة مسيرة الخميس بعد ساعات على استهداف مطار في جنوب المملكة في هجوم أدى إلى اشتعال النيران في طائرة مدنية، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده المملكة في بيان.

وأطلق الحوثيون الطائرة المسيرة باتجاه منطقة خميس مشيط الجنوبية، لكن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد دعما لقوات الحكومة المعترف بها تمكنت من إسقاطها.

وقال التحالف في بيان، أن الطائرة أُطلقت "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان بالمدنية".

ووقع الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد على إثر هجوم للحوثيين، الذين طالبتهم واشنطن بوقف هجماتهم هذه "فورا".

وتتعرض السعودية، التي تقود التحالف الداعم للحكومة المعترف بها دوليا، لهجمات متواصلة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران. وفي كانون الثاني/يناير الماضي دمرت القوات السعودية "هدفا جويا معاديا" فوق الرياض، لكن لم تتضح الجهة التي تقف خلفه.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس، "ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الحكومية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سحب الدعم العسكري للعمليات التي تقودها السعودية في هذا البلد، وذلك في أول خطاب له حول السياسة الخارجية.

وشن الحوثيون هجوميهم بينما كانت معاركهم مع القوات الموالية للحكومة تشتد في مأرب، آخر معاقل السلطة في شمال اليمن، وسط ضربات جوية سعودية مكثفة لمنع سقوط المدينة بأيدي الحوثيين.

وخلف النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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