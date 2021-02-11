ريبورتاج: مخاوف من تضاؤل فرص القوى المنبثقة عن الاحتجاجات في الانتخابات بسبب التحالفات السياسية

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والمقررة في 6 يونيو/حزيران المقبل، في سابقة بهذه الدولة التي تشهد احتجاجات على النظام السياسي ووجوهه، ووسط انعدام ثقة الناخبين بالسياسيين، تشير الخارطة الأولية للتحالفات السياسية إلى تضاؤل فرص القوى التي انبثقت عن الحركة الاحتجاجية الأخيرة نظرا لقوة الأحزاب الكبيرة ونفوذها. كما تتخوف الأوساط الأكاديمية من أن تؤدي التغييرات في قانون الانتخابات وسطوة النفوذ والمال السياسي والسلاح المنفلت إلى إعادة نفس الأحزاب إلى واجهة المشهد السياسي العراقي.

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تتخوف الأوساط الأكاديمية في العراق من أن تؤدي التغييرات في قانون الانتخابات وسطوة النفوذ والمال السياسي والسلاحِ المنفلت إلى إعادة نفس الأحزاب إلى واجهة المشهدِ السياسي العراقي، لكون هذه العوامل ستجعل فرصَ القوى التي انبثقَت عن الحركة الاحتجاجية في العراق ضئيلة.

يقول عامر هاشم عواد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إن الذين كانوا في مظاهرات تشرين/أكتوبر ليست لديهم الفرصة القوية للمنافسة، لكن ستعمل بعض الجهات السياسية على ضمهم إليها، على اعتبار أنهم وجوه جديدة مقبولة من قبل الجماهير من أجل الادعاء بأن هنالك تغييرا سيطراعلى العملية السياسية.

إن التغيير الذي سيطرأ على العملية السياسية سيكون مختصراً بالصراعِ السياسي بين الأطراف المتناقضة، إذ إن أغلبَ القوى السياسية ولا سيما الجديدة منها حسمَتْ خياراتها في هذا الاتجاه.

من جهته، يخبرنا علاء العقابي، عضو المكتب التنفيذي لحركة "وعي" بأن حركته الوطنية قريبة من كل قوى الدولة وتتقاطع مع قوى اللادولة وتعمل على إيجاد التفاهمات مع القوى الجديدة كالقوى التشرينية وغيرها.

ويرجح بعض المحللين أنْ يتكرر سيناريو الانتخابات السابقة منْ خلال تأجيلِ التحالفات إلى ما بعد إعلان النتائج. وهو رأي أحمد الربيعي، المحلل السياسي الذي يقول بأن الانتخابات الأولية قد تكون انتخابات فردية، بمعنى أن كل حزب يدخل بجمهوره وبعد الانتخابات ستكون هنالك تحالفات لتشكيل الكتلة الأكبر التي ينبثق منها رئيس الوزراء.

وتسير التحالفات السياسية في العراق باتجاهات ثلاثة، يتمثل الأول بالأحزاب النافذة والثاني بقوى الحركة الاحتجاجية، بينَما يضم الثالث القوى الجديدة التي نشأَت في ظل الصراع بين الطرفين.

فرانس24/إبراهيم صالح

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