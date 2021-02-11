لبنان: "سُلبتم وحُرمنا من رجل عظيم" سفراء يطالبون بوقف الإفلات من العقاب في مراسم تكريم لقمان سليم

ناشطون يحملون لافتات مكتوب عليها بالعربية "لا خوف" خلال مراسم التأبين تكريما للناشر والناشط الشيعي لقمان سليم الذي عثر عليه ميتا في سيارته في بيروت، 11 شباط/فبراير 2021.

خلال مشاركتهم في مراسم تكريم الباحث والناشط السياسي لقمان سليم في دارة عائلته في الضاحية الجنوبية لبيروت، طالب سفراء دول عدة الخميس أبرزهم السفيرة الأمريكية بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان.

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بعد أسبوع من العثور عليه مقتولا بالرصاص في جنوب لبنان، طالب سفراء دول عدة الخميس أبرزهم السفيرة الأمريكية بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان، خلال مشاركتهم في مراسم تكريم الباحث والناشط السياسي لقمان سليم في دارة عائلته في الضاحية الجنوبية لبيروت.

مراسم تكريم

ونظمت عائلة سليم مراسم تكريم لفقيدها في حديقة دارتها في منطقة حارة حريك، حيث أقامت له نصبا تذكاريا. وحضر المراسم التي تخللتها تلاوة صلوات من رجال دين مسلمين ومسيحيين عدد من الدبلوماسيين الغربيين والأصدقاء بغياب تمثيل رسمي لبناني.

ولقمان سليم (58 عاما) باحث ومفكر عمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق ذاكرة الحرب الأهلية (1975-1990) والتوعية بأهمية المواطنة والمساواة في بلد يعاني من انقسامات وصراعات سياسية وطائفية عميقة.

وينتمي سليم الى الطائفة الشيعية، لكنه كان من أشد المنتقدين للقوة الشيعية والسياسية والعسكرية الأكبر في لبنان، حزب الله المدعوم من إيران. ولم يمنعه ذلك من تحويل دارة عائلته في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، إلى مقر لعمله ونشاطه ومركزا لجمعية أمم للتوثيق والأبحاث التي أسسها.

"فعل بربري"

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا خلال مشاركتها في مراسم التكريم، في زيارة نادرة لدبلوماسي أمريكي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مخاطبة عائلته "لقد سُلبتم وحُرمنا جميعنا من رجل عظيم، إنه فعل بربري، غير مقبول ولا يمكن أن يغتفر".

وأضافت "كان شخصا لا يتعب ولا يكل في مساعيه من أجل مصالحة الشعب اللبناني وتعزيز الحرية"، مشددة على أن "هذه الجهود لا يمكن ولن تُقمع بالخوف والعنف".

وتابعت "ننضم إليكم في المطالبة بالمحاسبة عن هذه الجريمة المروعة".

"تحقيق شفاف"

وشدد السفير الألماني أندرياس كيندل خلال كملة ألقاها على وجوب عدم نسيان "ما حدث الأسبوع الماضي"، مؤكدا "نريد ونحتاج إلى تحقيق شفاف وإلى وضع حد للإفلات من العقاب.

بدورها، أكدت السفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتز على أهمية "المحاسبة". وقالت إن بلادها "خسرت صديقا" لكنها ستواصل دعم المشاريع التي عمل عليها.

استعانت مراكز أبحاث عدة ومنظمات غير حكومية ودولية بخبرة لقمان سليم ومنشوراته نظرا لاستقلاليته وجرأته في تناول أكثر المواضيع حساسية. كما قدّمت سفارات غربية عدة الدعم المالي لمشاريع توثيق ذاكرة الحرب والمفقودين.

"الحمل ثقيل عليكم جدا"

وفي كلمة مقتضبة، حملت والدة لقمان سليم الباحثة والصحافية المصرية سلمى مرشاق رفاق ابنها والشباب مسؤولية "بناء بلد يليق بكم وبلقمان"، مضيفة "الحمل ثقيل عليكم جدا".

وقالت "لا تستخدموا إلا العقل والمنطق، فالسلاح لا يفيد البلد ولم يفدني أنا كأم، لقد ضيع ابني".

وضعت العائلة، التي لم تفصح عما إذا كانت قد أقامت مراسم الدفن، لوحة رخامية في وسط حديقة دارتها تخليدا لذكرى لقمان مرفقة ببيت شعر للمتنبي جاء فيه "وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم".

فرانس24/ أ ف ب

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