فيروس كورونا: السعودية تمدد القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية والتجمعات والمطاعم

مقهى خالي من العملاء بعد قرار المملكة العربية السعودية حظر التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا، في الرياض، السعودية.

قررت السلطات السعودية الأحد تمديد القيود المفروضة على التجمعات والأنشطة الترفيهية لمدة عشرين يوما في إطار المساعي لكبح انتشار فيروس كورونا في البلاد. وكانت المملكة علقت منذ أسبوعين دخول القادمين من 20 دولة باستثناء السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وأسرهم.

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ذكر بيان لوزارة الداخلية السعودية، نقلته وكالة الأنباء المحلية، أن السلطات قررت تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا.

ويعتبر هذا لإعلان تمديدا لمجموعة من الإجراءات التي فرضتها السلطات قبل عشرة أيام وتشمل إغلاق دور السينما والصالات والمراكز الرياضية.

وذكر بيان الوزارة أنه من الممكن الإعلان عن تمديد جديد للقيود التي يبدأ العمل بها اعتبارا من العاشرة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وكانت المملكة علقت منذ أسبوعين دخول القادمين من 20 دولة باستثناء السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وأسرهم.

وسجلت السعودية يوم السبت 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات.

وتراجع عدد الإصابات اليومي من ذروته فوق أربعة آلاف حالة في يونيو/ حزيران إلى أقل من مئة حالة عدوى في مطلع يناير/ كانون الثاني.

فرانس24/ رويترز

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