أردوغان يصعد لهجته تجاه واشنطن ويتهمها بدعم "الإرهابيين" بعد مقتل 13 تركيا في العراق

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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بدعم"الإرهابيين" بعد "إعدام" 13 تركيا أغلبهم من الجنود وقوات الأمن كانوا محتجزين في شمال العراق تقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني قام بتنفيذه في العراق. واستدعت تركيا السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لإبلاغه بالاحتجاج على رد فعل واشنطن إزاء مقتل الرعايا الأتراك. وسارعت الولايات المتحدة بالتعبير عن وقوفها إلى جانب تركيا وأدانت عملية القتل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي تشاوش أوغلو الاثنين على "وجهة نظرنا بأن إرهابيي حزب العمال الكردستاني يتحملون المسؤولية".

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أعادت تركيا الاثنين إحياء إحدى أبرز نقاط الخلاف العالقة مع الولايات المتحدة، مع اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واشنطن بدعم "الإرهابيين" بعد "إعدام" 13 تركيا في العراق على أيدي مقاتلي حزب العمال الكردستاني بحسب أنقرة.

وترافق هجوم أردوغان على واشنطن مع احتجاج دبلوماسي تمثل باستدعاء السفير الأمريكي في أنقرة الى وزارة الخارجية التركية المستاءة من رد فعل واشنطن على مقتل الرعايا الأتراك الثلاثة عشر.

وقال أردوغان في خطاب إن "تصريحات الولايات المتحدة مؤسفة. تقولون إنكم لا تدعمون الإرهابيين لكنكم بالواقع تقفون إلى جانبهم".

واتهمت تركيا الأحد حزب العمال الكردستاني بإعدام 13 تركيا، معظمهم من الجنود وعناصر قوات الأمن، كان يحتجزهم في شمال العراق منذ سنوات.

وذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن جنودا أتراكا عثروا على 13 جثة في كهف تمت السيطرة عليه في منطقة قارا بشمال العراق حيث تشن أنقرة منذ الأربعاء عملية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه هي وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي".

وأقر حزب العمال الكردستاني بمقتل مجموعة سجناء لكنه نفى رواية أنقرة، مؤكدا أنهم قتلوا بضربات جوية تركية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية الأحد أنها "تأسف لمقتل رعايا أتراك"، مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيدا إضافيا حول ما أعلنته أنقرة عن ظروف مقتلهم. وقالت "إذا تأكدت التقارير بأن مدنيين أتراكا قتلوا على أيدي حزب العمال الكردستاني، المنظمة التي تعتبر إرهابية، فنحن ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة".

وانتقدت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة اللغة المستخدمة في البيان الأمريكي واعتبر مصدر في وزارة الخارجية أن استخدام عبارة "إذا تأكد" ينطوي على شكوك في صحة رواية أنقرة. واستدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي في أنقرة احتجاجا على موقف الولايات المتحدة من القضية.

وقالت الخارجية في بيان "استدعي السفير الأمريكي (ديفيد) ساترفيلد إلى الوزارة وجرى إبلاغه بأشد العبارات بموقفنا من البيان الأمريكي".

الولايات المتحدة تدين العملية وتدعم أنقرة

وقالت الولايات المتحدة إنها تقف بجانب تركيا العضو مثلها في حلف شمال الأطلسي وتدين عملية القتل إذا تأكد أن المسؤولية عنها تقع على عاتق حزب العمال الكردستاني.

وفي محاولة لاحتواء غضب أنقرة حمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مسؤولية مقتل الأتراك لحزب العمال الكردستاني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن "وزير الخارجية قدم التعازي بالأتراك الذين قتلوا في شمال العراق وأكد وجهة نظرنا التي تعتبر أن إرهابيي حزب العمال الكردستاني يتحمّلون المسؤولية".

وبحسب أنقرة كان الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية وخلافات أخرى بين أنقرة وواشنطن مثل شراء تركيا صواريخ روسية اس-400 موضع بحث في المحادثة الهاتفية، وهي الأولى بين الوزيرين.

وفي الاتصال عبر تشاوش أوغلو لمحاوره عن "انزعاج" أنقرة "للتصريحات الأمريكية في هذه الفترة" بحسب وزارة الخارجية التركية.

وتعتبر هذه المكالمة هي الأولى بين بلينكن ونظيره التركي، بعد نحو أربعة أسابيع من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن رئاسة البلاد. ولم يتحدث بايدن بعد إلى أردوغان، وهو تأخير يعتبره البعض تقليلا من شأن حليف مهم.

تعكس تصريحات أردوغان الرافضة للموقف الأمريكي عدم ثقة أنقرة بواشنطن في ما يتعلق بسياستها إزاء الأكراد. وفي حين أن واشنطن تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكنها تدعم مقاتلين أكرادا في سوريا مرتبطين به، في إطار مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية دعم واشنطن لمقاتلي وحدات حماية الشعب في سوريا منذ إدارة باراك أوباما، ولا يزال هذا الدعم مذاك في صلب التوتر بين الطرفين.

وقال أردوغان متوجها لواشنطن "لا يمكن لكم أن تكونوا مع الإرهابيين. إذا ما أردتم أن تكونوا طرفا، فقفوا إلى جانبنا".

وضاعفت السلطات التركية الاثنين الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد والذي تعتبره تركيا الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني.

وأعلنت الداخلية التركية الاثنين عن توقيف قوات الأمن 718 شخصا، بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي، للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.

وقالت الداخلية إنه تم "ضبط عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة (الإرهابية) خلال مداهمات"، موضحة أن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.

وأعرب حزب الشعوب الديمقراطي الأحد عن "حزنه العميق" لمقتل مواطنين أتراك في العراق، داعياً حزب العمال الكردستاني إلى الإفراج عن بقية السجناء.

وتنفذ تركيا باستمرار غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق حيث يقيم معسكرات تدريب ولديه مخابئ أسلحة. وتقوم قوات خاصة أحيانا بعمليات توغل محدودة في مناطق ينتشر فيها حزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ 1984 حركة تمرد على الأراضي التركية أوقعت أكثر من 40 ألف قتيل.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

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