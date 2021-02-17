واشنطن تحض الحوثيين على "وقف زحفهم" باتجاه مأرب والمشاركة في عملية السلام

طالبت الولايات المتحدة الحوثيين بوقف "زحفهم" باتجاه مدنية مأرب اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة، مشددين على ضرورة المشاركة في الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي. إلى ذلك، أعلنت واشنطن أنها لن "لن تسمح باستهداف المملكة العربية السعودية، لذا يتعين امتلاكها القدرة على الدفاع عن نفسها".

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حثت الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية الثلاثاء على وقف التقدم صوب مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة، والمشاركة في الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات.

وطالب نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين بضرورة وقف هجوم مأرب ووقف جميع العمليات العسكرية وإنهاء الهجمات عبر الحدود على السعودية والمشاركة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

واعتبر في بيان أن "هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام بإنهاء الحرب التي ابتلي بها شعب اليمن". مضيفا أن الهجوم لن يؤدي إلا إلى تفاقم أخطر كارثة إنسانية في العالم، مشيرا إلى أن وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدر أن مأرب تستضيف نحو مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى بسبب القتال.

وتابع البيان: "مأرب تسيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن. "هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى زيادة عدد النازحين داخلياً وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

من جهة أخرى، أشار المبعوث الخاص الذي عينته الولايات المتحدة حديثا بشأن اليمن تيموثي ليندركينج في أول إفادة صحفية له في وزارة الخارجية منذ تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع المسؤولين الإقليميين "لتهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار ودفع الأطراف إلى التوصل لتسوية من خلال التفاوض".

وحضّ المبعوث الأميركي الحوثيين على "وقف زحفهم". وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين يستخدمون "بشكل نشط جدا" قنوات خلفية لنقل رسائل إلى جماعة الحوثي اليمنية. وكان ليندركينج قد عقد محادثات في المنطقة مع مسؤولين كبار.

ولفت ليندركينج إلى أن إيران تلعب "دورا سلبيا للغاية" في الصراع من خلال تدريب وإمداد وتجهيز الحوثيين "لشن هجمات على أهداف مدنية في السعودية ومناطق أخرى في الخليج". لكنه أضاف أنه لدى طهران الآن "فرصة" لدعم المساعي الدبلوماسية المتجددة من أجل السلام.

وعلى الرغم من الخطوات الأمريكية واصل الحوثيون الهجوم على مأرب وشن الهجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الإطار، قال ليندركينج إنه في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن والرياض على دراسة كيفية تأثير السياسة الأمريكية الجديدة على مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة "لن نسمح باستهداف المملكة العربية السعودية. لذا يتعين امتلاك المملكة العربية السعودية القدرة على الدفاع عن نفسها".

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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