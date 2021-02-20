ريبورتاج: تسجيل أكثر من مليوني مقترع للمشاركة في أول انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ 2006
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أنهت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجيل قوائم الناخبين للاقتراع المزمع إجراؤه في أيار/ مايو المقبل. وتجاوز عدد المشاركين المليوني شخص، أي أكثر من 93 بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع، وهي نسبة فاقت كل التوقعات. ولكن خبراء يعتبرون أن نسبة التسجيل العالية قد لا تعكس نسبة المشاركة يوم الانتخابات التي تأخرت عن موعدها لأحد عشر عاما. وكانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت مرسوم الانتخابات منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وهي الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 2006.
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