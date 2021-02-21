النووي الإيراني: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن عن "حل مؤقت" مع طهران بشأن عمليات التفتيش

© المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية/ أ ف ب

الناطق باسم المنظمة بهروز كمالوندي متحدثا إلى المدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، 20 شباط/فبراير 2021.

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مساء الأحد لدى عودته من زيارة لطهران، التوصل إلى "حل مؤقت" مع إيران لمدة ثلاثة أشهر يسمح بمواصلة عمليات تفتيش "مرضية" رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء.

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كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى عودته من زيارة لطهران التوصل إلى "حل مؤقت" مع إيران يتيح استمرار عمليات تفتيش "مرضية" بالرغم من تقليص عمل المفتشين الدوليين انطلاقا من الثلاثاء المقبل.

وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مقتضب "ستكون إمكانية الوصول (إلى المنشآت النووية) محدودة، دعونا نكون واقعيين، لكنه سيكون بإمكاننا الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق"، مضيفا "هذا ينقذ الوضع في الوقت الحاضر".

لكن جروسي قال إن وتيرة وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع ولن يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

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