بايدن يبحث مع الكاظمي الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية في العراق

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في أول اتصال له مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجمات الصاروخية التي استهدفت خلال الأسبوع الجاري سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وشدد على ضرورة "محاسبة المسؤولين" عنها. وأكد بايدن على دعم الولايات المتحدة "لسيادة العراق واستقلاله وأشاد بقيادة رئيس الوزراء".

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أعلن البيت الأبيض في بيان الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحثا في الهجمات الصاروخية التي استهدفت خلال الأسبوع الجاري سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وأكدا ضرورة "محاسبة المسؤولين" عنها. وجاءت المحادثة بعد أيام من مرور شهر على تولي بايدن مهامه الرئاسية.

وأشار البيت الأبيض في بيانه إلى أن "الرئيس (بايدن) أكد دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله وأشاد بقيادة رئيس الوزراء".

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن والكاظمي "ناقشا الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد أفراد القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات بالكامل".

وأضاف البيان أنهما "ناقشا أيضا أهمية دفع الحوار الاستراتيجي بين بلدينا قدما وتوسيع التعاون الثنائي في قضايا كبرى أخرى".

وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بوقف الهجمات الصاروخية لكنه يواجه صعوبة في محاسبة الفصائل المسؤولة، ما يثير استياء الولايات المتحدة.

بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي

إلى ذلك، ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدر أن بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي الملك سلمان الأربعاء، وذلك قبيل إعلان تقرير مخابراتي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف الموقع أن المكالمة لو جرت كما هو مزمع فستكون الأولى لبايدن كرئيس مع العاهل السعودي.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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