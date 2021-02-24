فيروس كورونا: الأردن يعيد فرض حظر التجول أيام الجمعة ومصر تجيز استخدام لقاحي سبوتنيك-5 وأسترازينيكا

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قررت الحكومة الأردنية الأربعاء إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من بعد غد، وذلك إثر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19. ومن جهتها، أجازت مصر الأربعاء استخدام لقاح سبوتنيك-5 الروسي ولقاح شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية المنتج في كوريا الجنوبية ضد جائحة فيروس كورونا.

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خلال إيجاز صحافي، أعلن الأربعاء وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، علي العايد "حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع" وذلك إثر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19. وأوضح أنه يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف العايد أنه نظرا للوضع الوبائي تقرر "العمل بالحد الأدنى من الموظفين (...) بما لا يتجاوز 30 في المئة" اعتبارا من الأحد في الدوائر والمؤسسات الحكومية. وقال إن "هذه المرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات الالتزام" داعيا المواطنين للالتزام بالتباعد الجسدي ووضع الكمامة.

وقررت الحكومة كذلك الاربعاء تمديد ساعات حظر التجول اليومي الذي كان يفرض بين الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، لتصبح من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا.

وبالإجمال، سجل الأردن حتى الآن 376 ألفا و441 إصابة مؤكدة بالفيروس و4611 وفاة.

مصر تجيز استخدام لقاحي سبوتنيك-5 وأسترازينيكا

ومن جهتها، أجازت مصر الأربعاء استخدام لقاح سبوتنيك-5 الروسي ولقاح شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية المنتج في كوريا الجنوبية ضد وباء كوفيد-19.

وقالت هيئة الدواء المصرية (المسؤولة عن إجازة الأدوية) في بيان على صفحتها الرسمية على فيس بوك إنها "منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي سبوتنيك-5 وأسترازينيكا المستورد من كوريا الجنوبية".

وأشارت الهيئة إلى أنها سبق أن منحت تصريحا لاستخدام لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا المنتج في الهند.

وبدأت مصر في 24 كانون الثاني/يناير الماضي حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 والتي تشمل حتى الآن الأطقم الطبية.

ومن المقرر أن تمتد حملة التلقيح تباعا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، إلى كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وصولا إلى المواطنين العاديين.

ويستخدم حتى الآن في حملة التطعيم لقاح سينوفارم الصيني الذي تسلمت منه مصر 400 ألف جرعة.

وتسلمت مصر في نهاية كانون الثاني/يناير أولى شحنات لقاح أسترازينيكا وتضمنت 50 ألف جرعة.

وتعاقدت مصر على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، حسب وزارة الصحة التي ذكرت أيضا في وقت سابق أنها ستتسلم 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد عبر تحالف "غافي" للقاحات والتحصين.

وسجلت مصر نحو 179 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 10400 وفاة. ويبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة.

وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المخصصة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المنخفض في مصر يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.

فرانس24/ أ ف ب

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