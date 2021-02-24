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لماذا يعتزم بايدن إعادة ضبط العلاقات السعودية الأمريكية والتواصل مع الملك سلمان مباشرة؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن © أرشيف/أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع 6 دقائق

في ظل معلومات ذكرها موقع أكسيوس عن اتصال مرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان الأربعاء، تطرح أسئلة عدة حول الموقف الأمريكي الجديد حيال السعودية، خصوصا بعد إعلان واشنطن رغبتها في إعادة ضبط العلاقات مع السعودية والتواصل مع العاهل السعودي مباشرة وليس مع ولي العهد محمد بن سلمان. في هذا الإطار، أكد المحلل السياسي السعودي على العنزي أن هذا أمر بروتوكولي، مذكرا أن دونالد ترامب في بداية عهده اتصل أيضا بالملك سلمان وليس بولي العهد.