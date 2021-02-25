الإمارات: ابنة حاكم دبي تطالب الشرطة البريطانية بإعادة فتح التحقيق في واقعة اختطاف شقيقتها

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الأميرة لطيفة خلال مأدبة تم تنظيمها بعد محاولة هروبها، في دبي في 24 كانون الأول/ديسمبر 2018.

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية الخميس أن الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي أرسلت خطابا كُتب بخط اليد للشرطة البريطانية لمطالبتها بإعادة فتح التحقيق في خطف شقيقتها الأكبر شمسة البالغة من العمر الآن 39 عاما التي اختطفت في سن 18 عاما من أحد شوارع كامبريدج في عام 2000، ولم تظهر علنا منذ ذلك الحين.

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كتبت الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي خطابا وأرسلته إلى شرطة كامبريدج شاير لمطالبتها بإعادة فتح التحقيق في واقعة اختطاف شقيقتها الأكبر من أحد شوارع كامبريدج عام 2000، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الخميس.

وطالبت الشيخة لطيفة، في خطابها المكتوب بخط اليد والذي اطلعت عليه البي.بي.سي والمؤرخ في عام 2018، شرطة كامبريدج شاير بالعودة للتركيز على قضية شقيقتها شمسة البالغة من العمر الآن 39 عاما التي اختطفت في سن 18 عاما ولم تظهر علنا منذ ذلك الحين. ولم تطلع رويترز على الخطاب.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على الفور على طلب التعليق.

وأكدت شرطة كامبريدج شاير تلقيها خطابا مؤرخا في شباط/فبراير 2018 فيما يتعلق بالقضية وإنه يخضع لمتابعة مستمرة.

وأثارت الشيخة لطيفة نفسها (35 عاما) قلقا عالميا بسبب رسالة مصورة في دورة مياه حصلت عليها بي.بي.سي قالت فيها إنها محتجزة في فيلا محصنة.

وقالت الإمارات الأسبوع الماضي إن الشيخة لطيفة تحت رعاية أسرتها وأطباء في منزلها.

ونفى والدهما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما توصل إليه قاضي المحكمة العليا في لندن العام الماضي الذي قال إنه يقبل بصحة ما يقال عن إصدار والدهما أمرا باختطافهما.

وطالبت بريطانيا الإمارات بتقديم ما يثبت أن الشيخة لطيفة ما زالت على قيد الحياة.

فرانس24/ رويترز

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