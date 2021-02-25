سوريا تعلن تلقي جرعات من لقاح ضد فيروس كورونا "من دولة صديقة"

أعلن وزير الصحة السوري الخميس أن بلاده حصلت على جرعات من لقاح مضاد لكوفيد-19 "من دولة صديقة" وأن تطعيم العاملين في القطاع الطبي سيبدأ الأسبوع المقبل. ولم تكشف وزارة الصحة عن الدولة التي قدمت الجرعات.

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قال وزير الصحة السوري الخميس إن البلاد تلقت جرعات من لقاح مضاد لكوفيد-19 "من دولة صديقة" وإن تطعيم العاملين في القطاع الطبي سيبدأ الأسبوع المقبل.

ولم توضح تصريحات الوزير حسن الغباش التي نقلتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية، الدولة التي قدمت الجرعات.

وكان مسؤولون في قطاع الصحة قالوا إن سوريا تحدثت مع روسيا والصين بشأن اللقاحات، لكن لم يُعلن بعد عن أي اتفاقات ثنائية.

فرانس24/ رويترز

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