اليمن: سقوط 60 قتيلا في صفوف القوات الحكومية والحوثيين في معارك "عنيفة" بمأرب

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أعلنت الجمعة مصادر حكومية يمنية أن المعارك التي اندلعت في محافظة مأرب شمال اليمن بين القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين قد أسفرت عن مقتل ستين مقاتلا من الجانبين. وأوضحت المصادر أن المعارك "هي الأعنف" منذ بدء هجوم الحوثيين على المحافظة هذا الشهر وأنهم "تسللوا إلى تلال غرب سد مأرب".

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أفادت مصادر حكومية يمنية بسقوط 60 قتيلا على الأقل في صفوف القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين الجمعة في معارك اندلعت في محافظة مأرب في شمال اليمن.

وأفاد مصدر حكومي يمني لوكالة الأنباء الفرنسية عن "مقتل 27 من القوات الحكومية بالإضافة إلى 34 من الحوثيين خلال اشتباكات في عدة جبهات في محافظة مأرب" الجمعة، موضحا أن المعارك "هي الأعنف" منذ بدء هجوم الحوثيين على المحافظة هذا الشهر.

وأكد المسؤول أن الحوثيين "تسللوا إلى تلال غرب سد مأرب، وشهدت المنطقة أعنف المعارك".

وقال مصدر عسكري آخر إن القوات الموالية للحكومة "تمكنت من صد هجمات للحوثيين جنوب غرب مدينة مأرب" بينما أشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة أبلح جنوب مأرب "استمرت لأكثر من ثماني ساعات، وأدت إلى سقوط قتلى من الطرفين" موضحا عدم وجود حصيلة محددة.

ومنذ عام ونيّف يحاول الحوثيون المدعمون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط التي تعد آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن.

بعد فترة تهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من شباط/فبراير هجومهم على القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

فرانس24/أ ف ب

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