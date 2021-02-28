إيران: حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا تتجاوز عتبة 60 ألف شخص

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تخطت الحصيلة الرسمية لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران عتبة 60 ألف شخص، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد. وأفادت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري أن الجمهورية الإسلامية سجلت وفاة 60073 شخصا من أصل إجمالي عدد المصابين الذي بلغ مليونا و631 ألفا و169 شخصا.

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تخطت حصيلة الوفيات الرسمية بفيروس كورونا في إيران عتبة 60 ألف شخص، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري الأحد.

وأفادت المتحدثة أن الجمهورية الإسلامية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، سجلت حتى اليوم وفاة 60073 شخصا من أصل إجمالي عدد المصابين الذي بلغ مليونا و631 ألفا و169 شخصا.

وحذر مسؤولون إيرانيون في الآونة الأخيرة، ومن بينهم الرئيس حسن روحاني، من احتمال مواجهة البلاد "موجة رابعة" من انتشار الفيروس، فيما أعرب المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 علي رضا رئيسي عن "قلقه العميق" من المتحور البريطاني للفيروس، وذلك في تصريحات للموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الجمعة.

وقال الأخير: "حددنا 112 شخصا أصيبوا بالمتحور البريطاني، وتوفي ثمانية منهم"، مشيرا إلى أنه تم رصد هذا المتحور في محافظات عدة منها طهران، وخوزستان (غرب البلاد) حيث يسجل تزايد في الإصابات في الآونة الأخيرة.

وسجلت إيران رسميا أقل من سبعة آلاف إصابة يوميا اعتبارا من أواخر كانون الأول/ديسمبر، لكن الأرقام تخطت هذه العتبة اعتبارا من مطلع شباط/فبراير.

أما الوفيات، فتراجعت الى ما دون المئة اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير، وهي أدنى مستوياتها منذ حزيران/يونيو الماضي.

وأطلقت إيران حملة التلقيح ضد الفيروس في التاسع من شباط/فبراير، باستخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي.

فرانس24/ أ ف ب

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