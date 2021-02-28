فيروس كورونا: استقالة وزيري العدل والداخلية الأردنيين "لمخالفتهما إجراءات السلامة العامة"

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مشهد عام لمستديرة وطرق مقفرة في عمان في 28 آب/أغسطس 2020 خلال فترة حظر التجول ضمن تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

طلب رئيس وزراء الحكومة الأردنية بشر الخصاونة الأحد من وزيري العدل والداخلية تقديم استقالتيهما بعد "مخالفتهما إجراءات السلامة العامة" المتخذة للتصدي لفيروس كورونا في البلاد. وكان وزيرا الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني قد حضرا وجبة عشاء في أحد مطاعم عمان المشهورة متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة حسبما كشف موقع إخباري محلي.

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لـ"مخالفتهما إجراءات السلامة العامة" خلال الأزمة الوبائية، قدم كل من وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني في الحكومة الأردنية استقالتيهما الأحد بعدما "طلب منهما" رئيس الوزراء ذلك. وكشف مصدر حكومي أردني لصحيفة "الرأي" الرسمية، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب الأحد من الوزيرين تقديم استقالتيهما من منصبيهما "لمخالفتهما أوامر الدفاع" دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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ولكن موقع "عمون" الإخباري المحلي كشف أن الطلب جاء بعد "حضور الوزيرين مأدبة طعام في أحد مطاعم عمان المشهورة متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع حيث كان عدد الحضور تسعة أشخاص" في حين تنص الإجراءات على ألا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة ستة أشخاص.

وأعلن بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة عنه، الموافقة على استقالة بسام التلهوني وزير العدل، وسمير المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من الأحد.

استقالة وزيري العدل والداخلية 01:38

وكلّف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من الأحد.

وشدد الأردن في الآونة الأخيرة إجراءاته بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا حيث قررت الحكومة الأربعاء إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة.

كما قررت الحكومة تمديد ساعات حظر التجول اليومي الذي كان يفرض بين الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، لتصبح من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا.

وسجل الأردن حتى الآن أكثر من 386 ألف إصابة بفيروس كورونا و4675 وفاة.

وكان الأردن قد حظر في آذار/مارس الماضي التجمعات لأكثر من 20 شخصا وأغلق الجامعات ومعظم المدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء. كما ألزم مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين.

فرانس24/ أ ف ب

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